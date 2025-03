POL-MI: Räuber wird auf der Flucht von Zeugen überwältigt

Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Ein bisher Unbekannter überfiel in den frühen Abendstunden des Montags einen Discounter in der Innenstadt. Hierbei erbeutete der Mann Bargeld. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der Mann gegen kurz nach 19:30 Uhr das Geschäft an der Ecke Weserstraße und Steinstraße. Nachdem er aus den Regalen diverse Waren entnommen hatte, wollte er an der Kasse bezahlen. Hier nutzte er einen ...

mehr