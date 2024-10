Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eishockeyausrüstung gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatte es ein Einbrecher auf eine Eishockeyausrüstung abgesehen. In der Erfurter Altstadt war der Unbekannte zunächst in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im Keller machte er sich auf Beutezug und riss hierzu eine Holzlatte eines Kellerabteils heraus. Anschließend gelangt er in das Innere und fand dort die Sportausrüstung im Wert von etwa 3.000 Euro. Mit dieser verschwand er in unbekannte Richtung. Montagnachmittag bemerkte der Besitzer den Einbruch und verständigte die Polizei. (SE)

