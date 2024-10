Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher macht 15.000 Euro Beute

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt hatte ein Einbrecher am vergangenen Wochenende große Beute gemacht. Über den Hinterhof war er in die Räumlichkeiten eines Unternehmens für Personalberatungen eingebrochen. Dort fand er in einem Büro diverse technische Geräte. Mehrere Laptops, Drohnen, einen Computer und ein paar Spiegelreflexkameras landeten in der Tasche des Unbekannten. Mit seiner Beute im Wert von etwa 15.000 Euro flüchtete er in unbekannte Richtung. Mitarbeiter der Firma bemerkten den Einbruch Montagmorgen und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SE)

