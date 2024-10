Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Sömmerda (ots)

Freitagnachmittag wurde die Polizei in Sömmerda zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten gerufen. Unbekannte hatten in den vergangenen Tagen versucht diesen zu öffnen, wobei sich dieser von der Hausfassade löste und zu Boden fiel. Sie hievten den Automaten einige Meter weiter in ein Gebüsch. Dort öffneten sie die Abdeckung gewaltsam und schnappten sie Zigarettenpackungen und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Am Freitag gegen 17:00 Uhr entdeckte ein Zeuge den Automaten im Gebüsch und verständigte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

