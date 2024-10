Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 60.000 Euro an Betrüger

Erfurt (ots)

In den vergangenen Wochen verlor eine Erfurterin viel Geld an Betrüger. Die 53-Jährige war im Internet auf der Suche nach einer Investitionsmöglichkeit gewesen und landete dabei auf einer betrügerischen Website. Dort wurde ihr suggeriert, durch Kryptowährung hohe Gewinne erzielen zu können. Daraufhin gab die Frau ihre Daten an die vermeintlichen Broker, welche sie umgehend kontaktierten. Die Täter drängten ihr Opfer über mehrere Wochen hinweg, Überweisungen auf verschiedene Konten auszuführen. Dem kam die Frau nach und verlor so mehr als 60.000 Euro an die Unbekannten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell