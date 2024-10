LPI-EF: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Erfurt (ots) - In der Erfurter Innenstadt hatte ein Einbrecher am vergangenen Wochenende große Beute gemacht. Über den Hinterhof war er in die Räumlichkeiten eines Unternehmens für Personalberatungen eingebrochen. Dort fand er in einem Büro diverse technische Geräte. Mehrere Laptops, Drohnen, einen Computer und ein paar Spiegelreflexkameras landeten in der Tasche des Unbekannten. Mit seiner Beute im Wert von etwa ...

mehr