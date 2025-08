Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wintergarten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Eine Engeranerin stellte am Sonntag (03.8.) gegen 15.00 Uhr Beschädigungen an ihrem Wintergarten fest. Der Wintergarten befindet sich im rückwärtigen Bereich ihres Wohnhauses am Minden-Weseler-Weg. Bisher unbekannte Täter gingen eine Fensterscheibe des Wintergartens gewaltsam mit einem Gegenstand an, sodass die Scheibe splitterte. In das Gebäude gelangten der oder die Tatverdächtigen nicht, nachdem sie die Scheibe demoliert haben, flüchteten sie von dem Grundstück. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Sonntagnachmittag. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell