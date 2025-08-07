Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter brechen Leichtbauwand auf

Herford (ots)

(jd) Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellten Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestern (06.08.) einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zum Dachboden des Mehrfamilienhauses an der Straße Am Sennebusch. Dort brachen sie eine Leichtbauwand auf, sodass sie in eine angrenzende Wohnung gelangen konnten. Sie durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie eine Spielekonsole und hochpreisigen Schmuck. Zeugen, die in den vergangenen drei Wochen im Bereich der Straße Am Sennebusch etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

