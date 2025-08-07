PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter brechen Leichtbauwand auf

Herford (ots)

(jd) Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellten Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestern (06.08.) einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zum Dachboden des Mehrfamilienhauses an der Straße Am Sennebusch. Dort brachen sie eine Leichtbauwand auf, sodass sie in eine angrenzende Wohnung gelangen konnten. Sie durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie eine Spielekonsole und hochpreisigen Schmuck. Zeugen, die in den vergangenen drei Wochen im Bereich der Straße Am Sennebusch etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 09:53

    POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

    Enger (ots) - (jd) An der Einmündung Dreschstraße / Dreyener Straße ereignete sich gestern (05.08.), um 5.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Werther fuhr mit seinem VW auf der Dreschstraße in Richtung Dreyener Straße und beabsichtigte, an der dortigen Einmündung nach rechts abzubiegen. Dabei stieß er mit einem 23-järhigen Radfahrer aus Enger ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 09:51

    POL-HF: Wintergarten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Enger (ots) - (jd) Eine Engeranerin stellte am Sonntag (03.8.) gegen 15.00 Uhr Beschädigungen an ihrem Wintergarten fest. Der Wintergarten befindet sich im rückwärtigen Bereich ihres Wohnhauses am Minden-Weseler-Weg. Bisher unbekannte Täter gingen eine Fensterscheibe des Wintergartens gewaltsam mit einem Gegenstand an, sodass die Scheibe splitterte. In das Gebäude gelangten der oder die Tatverdächtigen nicht, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren