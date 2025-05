Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Grundsteinlegung für den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek

Hamburg (ots)

Heute wurde durch Andy Grote, Senator der Behörde für Inneres und Sport, Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg, Harald Burghart, Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg sowie durch Nadine Krause-Möller, Abteilungsleiterin Projektrealisierung der Sprinkenhof GmbH, der Grundstein für den modernen und nachhaltigen Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek gesetzt. In zentraler Lage auf dem Marktplatz am Brockhausweg, im Ortsteil Kirchsteinbek, bekommt Hamburgs älteste Wehr ihren modernen Standort.

Die Bauarbeiten für den Neubau der 1877 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek schreiten zügig voran. Das entstehende Flachdachgebäude auf 475 m² Bruttogrundfläche wird den weiter nördlich gelegenen bisherigen Standort im Brockhausweg 15 ersetzen. Der Neubau wird sich über ein Vollgeschoss erstrecken und sich damit harmonisch in die bestehende Bebauung integrieren. Der klar formulierte Baukörper ist in zwei Abschnitte gegliedert, wobei im südlichen Teil die Fahrzeughalle untergebracht ist, während sich im nördlichen Teil weitere nötige Räumlichkeiten befinden. Das Gebäude wird über den Haupteingang im Norden und eine Nebenerschließung durch die Fahrzeughalle erreicht. Die Ausfahrten für die Einsatzfahrzeuge entstehen an der östlichen Fassade zum Marktplatz hin. Vor dem Gebäude erstreckt sich ein Alarmhof.

Energieeffizienter Neubau setzt Maßstäbe in nachhaltiger Gebäudetechnik Der Neubau wird nach dem KfW-40-Standard errichtet, was eine herausragende Energieeffizienz garantiert. Das nicht unterkellerte Gebäude verbraucht in einem Jahr nur 40 Prozent der Primärenergie im Vergleich zu einem herkömmlichen Referenzgebäude. Für die Beheizung kommt eine innovative Wärmepumpe zum Einsatz. Um den Heizkomfort für die Nutzer zu maximieren, wird eine Flächenheizung im Estrich installiert, in der Fahrzeugremise sorgen Deckenstrahler für eine schnelle und effiziente Erwärmung, sodass auch bei kurzfristigem Bedarf optimale Bedingungen geschaffen werden.

Das Dach des Gebäudes wird begrünt und großflächig mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet, um erneuerbare Energie direkt vor Ort zu erzeugen. Die Belüftung erfolgt durch eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage, die für eine effiziente Frischluftzufuhr sorgt und gleichzeitig die Luftqualität im Innenraum auf hohem Niveau hält. Darüber hinaus werden alle technischen Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr berücksichtigt, um den Schutz und die Sicherheit des Gebäudes umfassend zu gewährleisten.

Andy Grote, Senator für Inneres und Sport: "Das neue Zuhause für die Kameradinnen und Kameraden der FF Kirchsteinbek ist im Rohbau schon gut zu erkennen. Viele fröhliche Gesichter heute bei der Grundsteinlegung für die FF Kirchsteinbek. Ein weiterer Baustein dafür, dass die Menschen überall in Hamburg sich auf Ihre Feuerwehr verlassen können."

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: "Mit der heutigen Grundsteinlegung kommen wir dem Ziel, der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek ein modernes und zukunftsfähiges Zuhause zu geben, einen weiteren Schritt näher. Der neue Standort ist das Ergebnis einer intensiven Suche sowie Planung und bietet den ehrenamtlichen Einsatzkräften künftig beste Voraussetzungen für ihre Einsätze. Doch der Neubau ist nur ein Teil der Veränderungen, die in den kommenden Jahren rund um den Steinbeker Marktplatz geplant sind. Um die Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz zu erhöhen, hat sich das Bezirksamt Hamburg-Mitte zusammen mit den Anwohnenden verschiedene Maßnahmen überlegt. Geplant sind unter anderem zusätzliche Bäume sowie weitere Parkmöglichkeiten. Zudem soll ein neuer Spielplatz als Ersatz für die ehemalige Spielfläche entstehen."

Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg: "Durch den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek entsteht ein hochmoderner Bau als wichtige Grundlage für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr mit der Jugend- und Minifeuerwehr. Diese Grundsteinlegung ist für uns ein Moment der Vorfreude auf das, was hier entstehen wird. Der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek wird uns helfen, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt präsent zu sein, wann immer sie uns brauchen."

Harald Burghart, Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg: "Mit dem neuen Feuerwehrhaus in Kirchsteinbek werden nicht nur die aktuellen Sicherheitsanforderungen erfüllt, sondern es bietet auch ausreichend Platz, um ein Zuhause für die Kameradinnen und Kameraden zu schaffen - einen Ort der Geborgenheit und des Miteinanders. Besonders erfreulich ist, dass auch die Mini- und Jugendfeuerwehr von den neuen Räumlichkeiten profitieren wird. Sie finden hier optimale Voraussetzungen, um sich zu entwickeln, dazuzulernen und mit Freude Teil unserer Gemeinschaft zu sein. Ein lang ersehnter Wunsch geht mit dem Neubau in Erfüllung und trägt maßgeblich zur Stärkung der Sicherheitsinfrastruktur im Viertel bei."

Nadine Krause-Möller, Abteilungsleiterin Projektrealisierung Feuerwehr der Sprinkenhof GmbH: "Wir freuen uns, dass das Neubauprojekt der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchsteinbek so gut voranschreitet. Das Gebäude wird nicht nur zu mehr Sicherheit im Einsatzgebiet beitragen, sondern auch ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Bauen und zukunftsorientierte Stadtentwicklung setzen. Wir danken allen Beteiligten für die gute bisherige Zusammenarbeit und wünschen noch einen möglichst reibungslosen weiteren Bauverlauf."

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell