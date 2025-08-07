PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige, um in eine Wohnung an der Nordbahnstraße einzudringen. Mit einem Gegenstand schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. In der Wohnung durchsuchten sie in nahezu allen Räumen Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht nahmen die Unbekannten jedoch keine Gegenstände an sich, ehe sie die Örtlichkeit verließen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 24. Juli und dem 6. August. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 09:44

    POL-HF: Radfahrer prallt gegen geparktes Auto - Jugendlicher leicht verletzt

    Vlotho (ots) - (jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Herforder Straße ist am Mittwochabend (06.08.) ein 14-jähriger Vlothoer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr um 22.40 Uhr mit seinem Pedelec aus Richtung Exter kommend in Richtung Innenstadt. Offenbar kurz abgelenkt, prallte er mit seinem Pedelec in einen am Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Der Jugendliche stieß ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:42

    POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter brechen Leichtbauwand auf

    Herford (ots) - (jd) Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellten Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestern (06.08.) einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zum Dachboden des Mehrfamilienhauses an der Straße Am Sennebusch. Dort brachen sie eine Leichtbauwand auf, sodass sie in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren