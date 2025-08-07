Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige, um in eine Wohnung an der Nordbahnstraße einzudringen. Mit einem Gegenstand schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. In der Wohnung durchsuchten sie in nahezu allen Räumen Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht nahmen die Unbekannten jedoch keine Gegenstände an sich, ehe sie die Örtlichkeit verließen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 24. Juli und dem 6. August. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell