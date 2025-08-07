Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforderin bei Unfall leicht verletzt - Mann aus Enger missachtet rote Ampel

Herford (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (06.08.) fuhr eine 49-jährige Herforderin mit ihrem Toyota auf der Stedefreunder Straße in Richtung Brake. An der Kreuzung Stedefreunder Straße / Laarer Straße zeigte die Ampelanlage für sie Grünlicht an, sodass die Frau in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Engeraner mit seinem Skoda auf der Laarer Straße in Richtung Herford. Auch er fuhr in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Ampelanlage für seine Fahrspur Rotlicht anzeigte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Bei dem Unfall wurde die 49-Jährige leicht verletzt und nach einer Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

