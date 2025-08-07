PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforderin bei Unfall leicht verletzt - Mann aus Enger missachtet rote Ampel

Herford (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (06.08.) fuhr eine 49-jährige Herforderin mit ihrem Toyota auf der Stedefreunder Straße in Richtung Brake. An der Kreuzung Stedefreunder Straße / Laarer Straße zeigte die Ampelanlage für sie Grünlicht an, sodass die Frau in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Engeraner mit seinem Skoda auf der Laarer Straße in Richtung Herford. Auch er fuhr in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Ampelanlage für seine Fahrspur Rotlicht anzeigte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Bei dem Unfall wurde die 49-Jährige leicht verletzt und nach einer Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 09:45

    POL-HF: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

    Löhne (ots) - (jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige, um in eine Wohnung an der Nordbahnstraße einzudringen. Mit einem Gegenstand schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. In der Wohnung durchsuchten sie in nahezu allen Räumen Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht nahmen die Unbekannten jedoch keine Gegenstände ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:44

    POL-HF: Radfahrer prallt gegen geparktes Auto - Jugendlicher leicht verletzt

    Vlotho (ots) - (jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Herforder Straße ist am Mittwochabend (06.08.) ein 14-jähriger Vlothoer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr um 22.40 Uhr mit seinem Pedelec aus Richtung Exter kommend in Richtung Innenstadt. Offenbar kurz abgelenkt, prallte er mit seinem Pedelec in einen am Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Der Jugendliche stieß ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:42

    POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter brechen Leichtbauwand auf

    Herford (ots) - (jd) Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellten Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestern (06.08.) einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zum Dachboden des Mehrfamilienhauses an der Straße Am Sennebusch. Dort brachen sie eine Leichtbauwand auf, sodass sie in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren