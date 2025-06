Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Businsassin bei Verkehrsunfallflucht verletzt

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (05.06.) kam es gegen 17:20 Uhr auf der Landgraf-Georg-Straße in Höhe Haltestelle "Elisabethenstift / Woog" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Insassin eines Linienbus leicht verletzt wurde. Der Linienbus befuhr die Busspur vom Ostbahnhof kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Verkehrsbedingt staute sich der allgemeine Fahrzeugverkehr auf der Landgraf-Georg-Straße zurück. Aus diesem Rückstau setzte ein blau- oder braunfarbener Kleinwagen zu einem Wendemanöver an, als der Linienbus den Kleinwagen gerade passieren wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Fahrer des Linienbus eine Vollbremsung einleiten, in dessen Folge eine 26-jährige Darmstädterin im Bus zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der beteiligte Kleinwagen flüchtete anschließend in Richtung Ostbahnhof.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug sowie zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt (06151 969-41110) in Verbindung zu setzen.

