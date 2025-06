POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Zwingenberg (ots) - Zwingenberg: Es wird der Ersthelfer gesucht, der an Weihnachten, 25.12.2024 gegen 12.45 Uhr zusammen mit einer Frau einem verunfallten Motorradfahrer half, der in Zwingenberg, Platanenallee gestürzt war. Dieser Ersthelfer blieb an der Unfallstelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und Angehörigen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation ...

