PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Versuchter Einbruch in Kirche - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte hatten zwischen Montag, 11.08.2025, 20:00 Uhr und Dienstag, 12.08.2025, 15:00 Uhr versucht, in das Breisacher Münster einzubrechen.

Hierbei wurde die Türe in einen Umkleideraum sowie zu einem Kirchturmaufgang gewaltsam mit Hilfe eines zunächst unbekannten Werkzeugs geöffnet. Der Aufbruchversuch einer weiteren Türe scheiterte allerdings.

Am heutigen Morgen wurde der Polizei ein erneuter Einbruchversuch am Breisacher Münster gemeldet. Dabei soll die unbekannter Täterschaft versucht haben, den Einbruchversuch vom Vortag an der gescheiterten Türe, welche zwischenzeitlich durch eine Fachfirma gegen unbefugtes Öffnen gesichert wurde, fortzusetzen. Dies gelang erneut nicht. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde durch die Täterschaft zurück gelassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus der Kirche entwendet.

Das Polizeirevier Breisach (Tel: 07667/9117-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise in den Nächten auf Dienstag und Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach
Müllheimer Straße 1
79206 Breisach

Tel.: 07667/9117-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:38

    POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit einer leicht verletzten Person und 11000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Die Hebelstraße befuhr am Dienstag, 12.08.2025 gegen 09.45 Uhr eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Renault in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Schillerstraße übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision kippte der Renault auf die Seite und kam zum Liegen. Dabei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:36

    POL-FR: Schopfheim: Unfall mit 6000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit ihrem BMW befuhr am Dienstag, 12.08.2025 gegen 07.30 Uhr eine 21 Jahre alte Frau die B518 von Wehr kommend in Fahrtrichtung Schopfheim. Auf Höhe der Einmündung nach Eichen kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier befuhr sie den Grünstreifen, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild, bevor sie gegenlenkte und auf der Gegenfahrbahn an eine Schutzplanke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren