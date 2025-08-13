Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Versuchter Einbruch in Kirche - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte hatten zwischen Montag, 11.08.2025, 20:00 Uhr und Dienstag, 12.08.2025, 15:00 Uhr versucht, in das Breisacher Münster einzubrechen.

Hierbei wurde die Türe in einen Umkleideraum sowie zu einem Kirchturmaufgang gewaltsam mit Hilfe eines zunächst unbekannten Werkzeugs geöffnet. Der Aufbruchversuch einer weiteren Türe scheiterte allerdings.

Am heutigen Morgen wurde der Polizei ein erneuter Einbruchversuch am Breisacher Münster gemeldet. Dabei soll die unbekannter Täterschaft versucht haben, den Einbruchversuch vom Vortag an der gescheiterten Türe, welche zwischenzeitlich durch eine Fachfirma gegen unbefugtes Öffnen gesichert wurde, fortzusetzen. Dies gelang erneut nicht. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde durch die Täterschaft zurück gelassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus der Kirche entwendet.

Das Polizeirevier Breisach (Tel: 07667/9117-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise in den Nächten auf Dienstag und Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

