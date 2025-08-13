Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Biederbach: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag, 12.08.2025, versuchte bislang unbekannte Täterschaft in das Vereinsheim des SV Biederbach einzubrechen.

Die Polizei Elzach (Tel.: 07682-53298-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat im Zeitraum von Montag (14 Uhr) bis Dienstag (18.30 Uhr) im Bereich des Vereinsgeländes im Langenbachweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) rund um die Uhr entgegen.

JC / PR WKI

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell