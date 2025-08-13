PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Biederbach: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag, 12.08.2025, versuchte bislang unbekannte Täterschaft in das Vereinsheim des SV Biederbach einzubrechen.

Die Polizei Elzach (Tel.: 07682-53298-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat im Zeitraum von Montag (14 Uhr) bis Dienstag (18.30 Uhr) im Bereich des Vereinsgeländes im Langenbachweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) rund um die Uhr entgegen.

JC / PR WKI

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

