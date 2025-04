Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tauben an Baumstumpf gebunden - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (OT Eichen) (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen dem 23. März 2025 und dem 02. April 2025 in einem Waldgebiet in Kreuztal-Eichen eine Taube an einen Baumstumpf angebunden. Die genaue Örtlichkeit liegt oberhalb der Straßen "Hergeswald" und "Zimmerstraße".

Möglicherweise sollte es dazu dienen, die Taube an Greifvögel zu verfüttern. Das Tier verendete qualvoll. An der Örtlichkeit soll es laut Zeugenaussagen bereits des Öfteren zu solchen Straftaten gekommen. Anhand des aufgefundenen Taubenrings konnte ein geschädigter Taubenzüchter aus dem benachbarten Sauerland ermittelt werden.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Kreuztal unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell