POL-SI: Vier PKW bei Verkehrsunfall in Weidenau beschädigt - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Dienstagmittag (08.04.2025) wurde bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kochs Ecke in Siegen eine Person leicht verletzt. Gegen 12 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem LKW auf dem linken Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Kochs Ecke unterwegs. Auf Höhe des Kirchwegs fuhr unvermittelt ein schwarzer SUV quer über die Straße. Der LKW-Fahrer ...

