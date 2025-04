Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Immer wieder kommt es in Siegen-Wittgenstein zu Betrügereien. Dabei sind die Täter mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und Geschichten unterwegs. Derzeit kommt es vermehrt zu Anrufen von falschen Bankmitarbeiten im Kreisgebiet. Am Montag (07.04.2025) hat ein solcher Anruf zu einer fünfstelligen Schadenssumme geführt.

Die Täter gaben an, Mitarbeiter einer örtlichen Bank zu sein. Sie erklärten, dass das Konto des Opfers gesperrt wurde. Aufgrund dessen müsse eine neue EC-Karte bestellt werden, hierzu würde ein Mitarbeiter vorbeikommen und die alte EC-Karte abholen. Kurze Zeit später tauchte tatsächlich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank auf und nahm die EC-Karte an sich. In den darauffolgenden Stunden wurde Geld in fünfstelliger Höhe vom Konto abgehoben.

Die Polizei bittet darum, bei Betrugsanrufen direkt aufzulegen und die Polizei zu informieren. Geben Sie niemandem ihre EC-Karten samt PIN. Die Geschichten, die durch Täter vorgegaukelt werden, können variieren. Nichtsdestotrotz wird ein Bankmitarbeiter niemals vertrauliche Daten am Telefon besprechen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell