Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Diebstahl und Erpressung: 19-Jähriger in Untersuchungshaft - #polsiwi

Siegen (ots)

Seit Anfang März steht die Siegener Innenstadt im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in einem verstärkten Fokus. Ermittlungen der Kriminalpolizei haben nun dazu geführt, dass ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft gelandet ist. Der junge Mann war in den vergangenen Wochen mehrfach aufgefallen.

Schon Mitte März gab es im Rahmen eines Diebstahls Hinweise auf den jungen Mann. Er steht im Verdacht, am 14. März das Handy eines 20-Jährigen entwendet zu haben. Am 2. April folgte ein weiterer Vorfall. In einem Bus bedrohte und erpresste er einen 18-Jährigen mit einer Handfeuerwaffe.

Der Polizei gelang es schließlich, den Mann am vergangenen Freitag (04.04.2025) im Bereich seiner Wohnanschrift festzunehmen. Er kam zunächst mit auf die Wache in Siegen, bevor er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Nach der Festnahme durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei die Wohnung des 19-Jährigen. Die beim zweiten Vorfall genutzte Waffe wurde dabei nicht aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

