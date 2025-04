Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall bei Kochs Ecke - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagmittag (08.04.2025) wurde bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kochs Ecke in Siegen eine Person leicht verletzt.

Gegen 12 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem LKW auf dem linken Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Kochs Ecke unterwegs. Auf Höhe des Kirchwegs fuhr unvermittelt ein schwarzer SUV quer über die Straße. Der LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 33-jährige Fahrerin des SUV aus dem Kirchweg heraus nach links in Richtung HTS abbiegen wollte. An dieser Stelle ist jedoch nur das Abbiegen nach rechts in Richtung Kochs Ecke erlaubt.

Die 33-Jährige wurde leicht verletzt mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der SUV war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Zeitweise kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Berliner Straße während der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar war.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

