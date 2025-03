Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 54-jähriger Mann nach Restaurantbesuch auf Parkplatz angegriffen - eine Mordkommission hat im Rheinisch-Bergischen-Kreis die Ermittlungen aufgenommen

Rösrath (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Restaurantbesuch ist am Montagabend (17. März) ein 54 Jahre alter Mann auf einem Parkplatz in Hoffnungsthal im Rheinisch-Bergischen Kreis von einem bislang noch nicht identifizierten Angreifer attackiert worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit mehreren Stichverletzungen in eine Klinik.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 54-Jährige gegen 21.15 Uhr gemeinsam mit einer Begleiterin das Lokal an der Hauptstraße in Richtung Parkplatz verlassen. Beim Einsteigen in seinen Wagen soll ihn dann ein Mann mit einem spitzen Gegenstand unvermittelt angegriffen haben. Der unbekannte Tatverdächtige soll sodann in Richtung Julweg davongelaufen sein. An der Fahndung war unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Laut Zeugen soll sich der gesuchte Mann vor der Tat ebenfalls im Restaurant auf der Hauptstraße aufgehalten haben. Er soll etwa 1,70m - 1,80m groß sein und dunkle Haare haben. Seine Figur wird als korpulent beschrieben.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen sowie die Vernehmungen von Zeugen dauern noch an. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/al)

