Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Traktor kollidiert mit Zustellfahrzeug

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Auf der Hedingsener Straße im Ortsteil Volmerdingsen stießen am Montagmittag ein Traktor sowie ein Zustellfahrzeug seitlich zusammen. Am Postwagen entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 52-jähriger Löhner befuhr gegen 14:40 Uhr mit einem Ford Transit die Hedingsener Straße in Richtung Wietel. In Höhe der Hausnummer 81 kam ihm ein Traktor entgegen, an dessen Steuer ein 74-Jähriger aus Bad Oeynhausen saß. Trotz dessen, dass der Zusteller seinen Wagen weit rechts auf den Gehweg lenkte, kam es zur seitlichen Kollision des Traktors mit dem Ford, bei dem die gesamte linke Fahrzeugseite des Kastenwagens erheblich deformiert wurde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

