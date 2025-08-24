PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Person wird schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Kehl (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit den Stefan-Zweig-Weg in Kehl-Goldscheuer. In einer Rechtskurve übersah er einen am Straßenrand arbeitenden 52-jährigen Anwohner und erfasste ihn mit seinem Pkw. Dieser wurde dadurch schwer verletzt und in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Nachdem der Unfallverursacher den Notruf verständigt hatte, flüchtete er zu Fuß als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Sein Fahrzeug ließ er vor Ort stehen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund Zeugenaussagen steht die Identität jedoch fest und den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

