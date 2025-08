Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250731 - 0780 Frankfurt - Bockenheim: Polizei nimmt Räuber fest - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Dienstagabend (29. Juli 2025) nahmen Polizeibeamte einen 20-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht einen 84-Jährigen ausgeraubt zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 84-jährige Geschädigte als Fahrgast eines Busses in Richtung Bockenheim. Als er bei der Bushaltestelle "Markuskrankenhaus" ausstieg, traten zwei Personen an den älteren Herren heran, entrissen ihm seine mitgeführte Einkaufstasche und stießen ihn zu Boden. Das Räuberduo entfernte sich sodann in Richtung Bockenheim. Polizeibeamte leiteten unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ein und nahmen im Zuge dessen einen 20-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe fest. Diesen brachten sie in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Raubes verantworten. Der Komplize des 20-Jährigen ist weiterhin flüchtig und kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 17-18 Jahre alt, schlanke Statur, circa 170cm groß; trug ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans und eine Basecap.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 55299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell