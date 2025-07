POL-F: 250731- 0778 Frankfurt- Innenstadt/ Heddernheim: Trickdiebstahl einer Goldkette- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (ma) Am 01. August 2025 wird die Polizei Frankfurt an der Konstablerwache von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung für Interessierte anbieten. Die Codierung erfolgt in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstahl. Neben der Polizeilichen Prävention wird auch der ...

mehr