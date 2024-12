Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus auf der Landesstraße 562 - Zwei Personen verletzt

(Enzkreis) Keltern (ots)

Gegen 6.40 Uhr kam es auf der Landstraße 562 zwischen Dielingen und dem Pforzheimer Stadtteil Brötzingen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine VW-Lenkerin die Landstraße 562 von Dietlingen kommend in Fahrtrichtung Pforzheim. In einer Rechtskurve wollte diese nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Der hinter ihr fahrende 42- jährige Linienbuslenker konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Der VW wurde daraufhin gegen die Leitplanken geschleudert.

Die Landesstraße musste bis 7:30 Uhr voll gesperrt werden. Die VW Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das nicht fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Busfahrer verletzte sich leicht. Die Fahrgäste blieben nach derzeitigem Sachstand unverletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 30 000 Euro.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell