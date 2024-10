Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Nutzer eines dreirädrigen Mopeds zur Güterbeförderung wird unter Cannabiseinfluss auf dem Radweg erwischt

Bingen (ots)

Am 27.10.24 gegen 17:20 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen auf ein dreirädriges Moped zur Güterbeförderung aufmerksam, welches den Radweg in Bingen Büdesheim in Fahrtrichtung Münster-Sarmsheim befuhr. Die Fahrt konnte an der Unterführung des Radwegs unterhalb der B9 unterbrochen werden. Der 59-jährige Fahrer durfte das Kraftfahrzeug aufgrund der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zwar fahrerlaubnisfrei fahren, er zeigte jedoch deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Hiermit konfrontiert, räumte er den morgendlichen THC-Konsum ein. Der Fahrer konnte der Streife zwar einen Cannabisausweis vorlegen, ergänzte jedoch, dass er sich mit der großflächigen Legalisierung von Cannabis aufgrund des geringen Wirkstoffgehalts nicht mehr um verschriebenes Medizinalcannabis bemüht habe. Der Konsum anderweitiger Cannabisprodukte und eine gleichzeitige Nutzung eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr bleiben weiterhin verboten, weshalb eine Blutprobe zur Bestimmung der Beeinflussung über die Rechtsmedizin entnommen wurde.

