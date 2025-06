POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Motorradfahrer alleinbeteiligt verunglückt

Pforzheim (ots) - In eine Wohnung in der Pforzheimer Innenstadt eingebrochen sind Unbekannte im Verlauf des Dienstags. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 16:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu der in der Deimlingstraße gelegenen Wohnung. Ob die Täter Diebesgut mitnahmen und in welcher Höhe ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen und ...

