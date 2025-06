POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnung

Pforzheim (ots) - Aus dem Verkehr gezogen haben Polizeibeamte einen betrunkenen Mann am späten Montagabend in Pforzheim. Der 39-Jährige war gegen 23:00 Uhr mit einem E-Scooter in der Schwebelstraße unterwegs, als ihn Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Süd einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der ...

mehr