POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeikontrolle: Beamte ziehen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Pforzheim (ots) - Am Montag ist es in der Pforzheimer Nordstadt zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen an der Weiterfahrt gehindert wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es kurz vor 17:00 Uhr in der Güterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Rettungswagen. Nach Klärung der Regularien ...

mehr