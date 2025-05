Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.05.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete hochpreisige Fahrzeuge

Salzgitter, Krühgarten, 27.05.2025, 01:30 Uhr.

Salzgitter, Zingel, in der Nacht 26./27.05.2025.

Derzeit unbekannte Täter hatten an zwei verschiedenen Tatorten in Salzgitter hochpreisige Fahrzeuge erbeutet. In der Straße Krühgarten wurde ein grauer Audi Q 7 erbeutet, in der Straße Zingel gelangten die Täter in den Besitz eines blauen VW Touareg. Der Schaden beläuft sich auf fast 100.000 Euro.

Die Polizei kann derzeit keine Angaben zum Tatablauf machen. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell