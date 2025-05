Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.05.2025.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Polizei wird mit starken Einsatzkräften am 29.05.2025 (umgangssprachlich Vatertag) präsent sein.

Stadt Salzgitter.

Landkreis Peine.

Landkreis Wolfenbüttel.

Mitarbeitende der Polizei aus Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel werden am "Vatertag" von Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Polizeidirektion und der Hundestaffel unterstützt.

Wir werden insbesondere diejenigen Hotspots im Auge behalten, die bereits in den vergangenen Jahren durch übermäßig feiernde Personen auffällig geworden sind.

Unser Appell ist an alle Feiernden, nur so viel Alkohol zu konsumieren, dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr, sowohl als Fußgänger als auch als Fahrzeugführender, immer gewährleistet ist.

Wir werden neben der Überwachung des übermäßigen Alkoholkonsums auch den Jugendschutz im Auge behalten.

Bitte halten sie sich an die Vorschriften der örtlichen Kommune.

Insbesondere entfachen sie in der freien Natur kein Feuer oder grillen nur an den extra dafür ausgewiesenen Stellen.

In jedem Fall begleiten wir alle Feiernden mit starken Einsatzkräften in unserem gesamten Zuständigkeitsbereich.

Wir wünschen allen Papas, allen anderen Männern und deren Familien einen wunderschönen Tag.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell