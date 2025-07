Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250730 - 0777 Frankfurt - Innenstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub zum Nachteil eines Juweliers - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei bislang unbekannten Tätern, die einen Juwelier ausraubten.

(ha) Am 29.06.2023, gegen 10:40 Uhr klingelte ein unbekannter Täter an der Eingangstür eines Juweliers in der Hochstraße. Aufgrund seines seriösen Erscheinungsbildes, öffnete der Geschädigte die Tür. Der Mann zog daraufhin eine Schusswaffe aus einer mitgeführten Einkaufstüte, schrie "Überfall" und bedrohte den Geschädigten. Gleichzeitig betrat ein zweiter unbekannter Täter den Verkaufsraum, zog einen Zimmermannshammer (mutmaßlich roter Griff) aus dem mitgeführten Rucksack und schlug damit auf die gläsernen Ausstellungsvitrinen ein. Anschließend packte der zweite Räuber insgesamt 40 hochwertige Armbanduhren und weitere Schmuckstücke in den mitgeführten Rucksack - Wert: ca. 850.000 EUR.

Beide flüchteten im Anschluss aus dem Ladengeschäft über die Straße auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort bestiegen sie abgestellte Fahrräder, mit denen sie sich zuvor auch zum Tatort begeben hatten, und flüchteten durch eine nahegelegene Parkanlage in zunächst unbekannte Richtung. Am nächsten Tag konnten die Fluchtfahrräder im Bereich Im Trutz Frankfurt/Emil-Claar-Straße fest- und sichergestellt werden.

Aufgrund dessen hoffen Staatsanwaltschaft und Polizei mit der Veröffentlichung jener Lichtbilder und Videoaufzeichnungen (siehe Link) nun auf Hinweise, die zu einer Identifizierung der Tatverdächtigen führt.

https://ppffm.polizei.hessen.de/Startseite/

Der Tatverdächtige 1 kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 175 - 180 cm groß, schlank, längere dunkelblonde Haare (wahrscheinlich Perücke), dunkler Vollbart (evtl. falscher Bart), bekleidet mit hellem Hemd, heller Hose mit dunklem Gürtel, weißen Sportschuhen, führte eine weiße Einkaufstüte mit sich, bewaffnet mit schwarzer Pistole.

Der Tatverdächtige 2 kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, circa 175 - 180 cm groß, sportlich, mit Schal oder Tuch maskiertes Gesicht, graue Jacke, weiße Arbeiterhose mit dunklen Knie-, Hüft- und Knöcheleinsätzen, dunkle Sneaker der Marke Puma (goldfarbenes Pumazeichen), trug einen blauen Fischerhut und Handschuhe, führte einen beige / dunkelfarbenen Rucksack mit, bewaffnet mit dunklem Zimmermannshammer mit mutmaßlich rotem Griff.

Das Fahrrad des ersten Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden: blaues MTB "Cyco" mit weißer Aufschrift, weiße Vordergabel, weiße Lenkergriffe

Das Fahrrad des zweiten Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden: schwarzes MTB "Zündapp" mit grüner Aufschrift, auffälliges gelbes Kabelschloss

Zeugen, die Angaben zu der Identität der unbekannten Tatverdächtigen oder zu den Fahrrädern geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Rufnummer 069/755-51299 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell