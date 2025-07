Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen und Gerlingen: Unbekannter spricht Kinder an - Polizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich ein und derselbe noch unbekannter Tatverdächtiger sprach vergangene Woche am Mittwochabend (23.07.2025) in Eltingen und am Donnerstagnachmittag (24.07.2025) im benachbarten Gerlingen mehrere Kinder an.

Die Taten in Eltingen dürften sich zwischen 19.35 Uhr und 19.50 Uhr ereignet haben. Zunächst sprach der Unbekannte ein zehnjähriges Mädchen an, das im Unterer Ezachweg unterwegs war. Er sagte der Zehnjährigen, dass er ihre Unterwäsche sehen wolle. Das Mädchen rannte in der Folge direkt nach Hause. Etwa 15 Minuten später trafen drei ebenfalls zehn Jahre alte Jungen im Bereich der Sophie-Scholl-Schule auf vermutlich denselben Mann. Nachdem der Täter die Jungen gefragt hatte, ob er ihre Penisse sehen könne, radelten diese sofort nach Hause zu ihren Eltern.

In Gerlingen sprach der Unbekannte gegen 15.50 Uhr eine Achtjährige auf dem Gelände der Pestalozzi Schule bzw. des Robert-Bosch-Gymnasiums an. In diesem Fall fragte der Täter wieder nach der Unterwäsche des Kindes. Auch die Achtjährige ergriff sofort die Flucht.

Bislang führten die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Alle Kinder beschrieben den Unbekannten als etwa 30 Jahre alt und rund 170 cm groß. Er hat dunkle Haare und dürfte einen Bart tragen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose mit Löchern. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu ähnlichen Taten, die Ende Juni und Mitte Mai 2025 ebenfalls in Eltingen verübt wurden (Pressemitteilung hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6061903).

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell