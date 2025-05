POL Schwaben Nord: Brand eines Autos

Augsburg (ots) - Adelzhausen - Am Dienstag (06.05.2025) kam es zum Brand eines Einfamilienhauses "Am Rottenfeld". Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Gegen 10.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zum genauen Sachschaden übernommen. Rückfragen bitte an: ...

