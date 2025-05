Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

B 14, Gem. Mainhardt: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmorgen gegen 05:15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW Audi die B 14 zwischen Großerlach und Mainhardt. Auf Höhe von Hohenegarten kam er ausgangs einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er schleuderte anschließend vom Grünstreifen zurück auf die Straße und das Auto überschlug sich mehrmals, bevor es auf der Fahrbahn liegen blieb. Der 22-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Gem. Blaufelden - Gammesfeld: Traktor streift überholenden PKW

Am Freitag gegen 16:15 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Traktor auf der Landesstraße 1005 von Gammesfeld in Richtung Wiesenbach. Kurz nach dem Ortsende von Gammesfeld befand sich ein Bagger vor ihm und der 64-Jährige scherte etwas nach links aus, um zu schauen, ob er den Bagger gefahrlos überholen könne. Beim Ausscheren übersah er jedoch, dass er bereits von einem PKW Opel, der von einer 76-Jährigen gelenkt wurde, überholt wurde. Die beiden Fahrzeuge streifte sich und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Gem. Frankenhardt-Unterspeltach: Wildunfall mit Motorrad

Am Freitag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 56-Jähriger die Kreisstraße 2641 von Unterspeltach in Richtung Jagstheim mit seinem Motorrad Honda, als vor ihm plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision mit dem Reh stürzte der Motorradfahrer. Er und seine 51-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 1.500 Euro.

