POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 02.05.25, 12:31 Uhr

Aalen (ots) - Ellwangen: Gesprengter Briefkasten Mit einem Silvesterböller sprengten Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr einen Briefkasten eines Wohnhauses in der Goldschmiedgasse. Hinweise auf die Verursacher oder verdächtiger Personen im dortigen Bereich erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Böhmerwaldstraße 20 ...

