Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Dachbereich eines unbewohnten Neubaus in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (26.07.2025) kam es gegen 00:30 Uhr an einem ungedeckten Dach eines Neubaus in der Mühlstraße in Herrenberg zu einem Brand. Während des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass keine Personen durch das Feuer zu Schaden kamen. Durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Mutmaßlich als Ursache sind Bauarbeiten, die einen Tag zuvor am Dach durchgeführt worden sind. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

