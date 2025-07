Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: gläserne Überdachung auf Schulgelände beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (23.07.2025) und Donnerstag (24.07.2025) trieben noch unbekannte Täter auf dem Schulgelände in der Ulmenstraße in Höfingen ihr Unwesen. Vom Hauptgebäude gelangt man über einen mit Glas überdachten Weg in das Erweiterungsgebäude der Schule. Acht Elemente dieser gläsernen Überdachung wurden durch Unbekannte beschädigt, so dass ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro entstand. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

