POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Jettingen-Oberjettingen: weiterer Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in der Albstraße in Haft

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Abend des 27.05.2025 auf einem Parkplatz in der Nähe des Rathauses in Oberjettingen zur Abgabe mehrerer Schüsse auf zwei 21 und 27 Jahre alte Männer gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6044269), konnten durch die Ermittlungsgruppe "Alb" (EG Alb) insgesamt vier Personen identifiziert werden, die im Verdacht stehen, die Tat gemeinschaftlich begangen zu haben. Drei der Tatverdächten waren bereits am 01.07.2025 im Rahmen eines Polizeieinsatzes festgenommen worden und befinden sich seitdem in Haft (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6069938).

Der vierte Tatverdächtige konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen in Köln lokalisiert und am 07.07.2025 von Kräften des SEK Nordrhein-Westfalen festgenommen werden. Der 38-Jährige wurde am 08.07.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den serbischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die EG Alb wurde zum 14.07.2025 aufgelöst, die Ermittlungen im zuständigen Fachdezernat der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern weiter an.

