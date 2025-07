Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Aggressiver Mann am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Passanten sahen sich am Donnerstag (24.07.2025), gegen 11.50 Uhr am Bahnhof in Böblingen einem aggressiven Mann gegenüber. Der 29-Jährige lief durch die Unterführung, die zu den Gleisen führt, und ging mit erhobenen, geballten Fäusten in bedrohlicher Art auf Menschen zu. Eine Streife der Polizeihundeführerstaffel, die sich zufällig am Bahnhof befand, wurde auf das Geschehen aufmerksam. Die Polizisten sprachen den Mann an. Da dieser sich weiterhin aggressiv und unkooperativ verhielt, brachten sie ihn zu Boden und legten ihm Handschließen an.

Der Mann erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich, dem er auch nachkam.

Personen, die in Zusammenhang mit diesem Vorfall von dem Mann bedroht oder sonst angegangen wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell