BPOL NRW: Von hinten angegriffen - Bundespolizei fasst Aggressor

Dortmund - Bochum (ots)

Am späten Abend des 02. Juli schlug ein polnischer Staatsangehöriger einen deutschen Staatsangehörigen am Dortmunder Hauptbahnhof von hinten ins Gesicht. Bundespolizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen und stellten ihn am Bochumer Hauptbahnhof.

Gegen 22:10 Uhr sprach der Deutsche eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Dortmund an und gab an, dass er gerade geschlagen worden sei. Er habe sich auf der Sitzbank in der Haupthalle befunden, als ein Schlag ihn plötzlich von hinten im Gesicht traf. Der Angreifer habe sich daraufhin umgehend entfernt. Durch eine Personenbeschreibung und die darauf durchgeführte Videoauswertung ermittelten die Beamten, dass der Flüchtige in den RE 6 Richtung Düsseldorf gestiegen war.

Die Einsatzkräfte informierten die Kollegen am Hauptbahnhof Bochum und übermittelten die Personenbeschreibung. Die Uniformierten erkannten und stellten den Polen anschließend beim Halt in Bochum.

Sie belehrten den Wohnungslosen und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von ca. 1,94 Promille ergab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Bundespolizisten den 30-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Der ebenfalls wohnungslose Geschädigte erlitt durch den Schlag eine blutende Nase, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Der 46-Jährige stellte Strafantrag und setzte anschließend seinen Weg fort.

