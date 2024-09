Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240901 - 0854 Frankfurt - Höchst: Weitere Fahrzeugbrände

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Samstag steckten Unbekannte mehrere Autos in Höchst in Brand. Zudem besprühten sie die Autos mit Farbe und brachten dabei auch spiegelverkehrte Hakenkreuze auf.

Gegen 2:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer ein brennendes Auto in der Brüningstraße, unweit des Industrieparks Höchst. Beim Eintreffen der ersten Streife stand ein in einer Busspur geparkter VW Golf in Vollbrand. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, entdeckten die Beamten Reste weißer Schriftzüge an der linken Fahrzeugseite, die jedoch nicht mehr zu entziffern waren. Zwei in unmittelbarer Nähe zum Golf geparkte Autos wiesen ebenfalls Schriftzüge auf, die teils mit weißer, teils mit roter Sprühfarbe aufgebracht worden waren. So waren die Buchstaben "AFD" lesbar, sowie zwei spiegelverkehrte Hakenkreuze zu erkennen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und des Verdachts des Verwendens der Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell