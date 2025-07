Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flughafen und Bahnhof - Bundespolizei mit Fahndungserfolgen

Dortmund - Essen (ots)

Am 02. Juli überprüfte die Bundespolizei bei Einreise am Dortmunder Flughafen einen Serben und auf dem Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof einen Deutschen, die bereits von einer Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht wurden.

Gegen 08:30 Uhr kontrollierten Beamte die Einreise am Flughafen Dortmund aus Belgrad. Zur Passkontrolle trat unter anderem ein serbischer Staatsangehöriger vor. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Systemen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen. Daraufhin verhafteten ihn die Uniformierten.

Wegen Trunkenheit im Verkehr musste der 43-Jährige entweder 2400 Euro (zuzüglich 168,96 Euro Kosten) bezahlen oder eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, gab an, dass er die erforderliche Summe nicht begleichen könne.

Anschließend überstellten ihn die Einsatzkräfte in die Justizvollzugsanstalt.

Nur zehn Minuten, später gegen 08:40 Uhr, überprüften Bundespolizisten am Hauptbahnhof Essen einen deutschen Staatsangehörigen.

Auch bei diesem stießen die Beamten bei der Überprüfung der Personalien auf einen offenen Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft Essen ließ nach dem 45-Jährigen fahnden.

Wegen Diebstahls muss der Wohnungslose eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten verbüßen.

Die Einsatzkräfte verhafteten den Deutschen und überstellten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell