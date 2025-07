Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Roller abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt seit Freitagnacht (25.07.2025) gegen noch unbekannte Täter, die im Bereich der Aussichtsplattform "Schneckenbuckel" in Tamm einen Roller angezündet haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 01.50 Uhr Feuerwehr und Polizei, nachdem er einen Feuerschein wahrgenommen hatte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und der Roller wurde anschließend abgeschleppt. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war der Roller zwischen dem 20.07. und dem 23.07.2025 in der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen von noch Unbekanntem entwendet worden. Es handelt sich um einen schwarzen Roller der Marke Yamaha, Typ Aerox. Weitere Hinweise zum Rollerdiebstahl und der Brandstiftung nimmt die Polizei unter Tel. 07042 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

