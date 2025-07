Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für Stadt und Landkreis Gießen: Renault gestohlen + Blitzeinbruch in Tankstelle + DEIG-Einsatz beendet Angriff + "Heil Hitler"-Rufe vor Gerichtsgebäude + Sperrmüllbrand verursacht Schaden

Gießen: Renault gestohlen

Einen weißen Renault Kadjar klaute ein Unbekannter in der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug stand am Freitag (4.7.) in Höhe der Hausnummer 66. Zwischen 16 Uhr und 20 Uhr klaute der Dieb das Fahrzeug auf unbekannte Weise. Am Auto hingen die amtlichen Kennzeichen GI-BO 98.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Renaults und der Kennzeichenschilder geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: Blitzeinbruch in Tankstelle

In eine Tankstelle in der Schottener Staße brache mehrere Unbekannte heute früh ein. Ein aufmerksamer Zeuge informierte gegen 1 Uhr die Polizei. Vor Eintreffen der Streifen flüchteten die Einbrecher, die Zigaretten erbeuteten, mit einem dunklen Pkw in Richtung Ortsmitte.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: DEIG-Einsatz beendet Angriff

Heute Morgen gegen 4.15 Uhr verständigten Anwohner der Schulstraße die Polizei, da ein Nachbar offenbar psychische Probleme habe und randaliere. Eine eingesetzte Streife der Grünberger Polizei traf auf einen 34-Jährigen, der zunächst ruhig mit den Beamten sprach. Plötzlich wurde der Mann, ohne ersichtlichen Anlass, aggressiv und versuchte, die Beamten anzugreifen. Erst durch den Einsatz eines DEIG (auch als "Taser" bekannt) konnte der Angriff abgewehrt werden. Die Beamten blieben unverletzt, der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der 34-Jährige schien sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden. Letztlich wurde der Mann einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung überstellt.

Gießen: "Heil Hitler"-Rufe vor Gerichtsgebäude

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei am Freitagabend (5.7.) gegen 21.35 Uhr darüber, dass ein Unbekannter im Bereich des Landgerichts in der Ostanlage 15 "Heil Hitler" und "Adolf Hitler" rufe. Laut der Zeugin handelte es sich um einen Mann mit Halbglatze, der ein blaues Hemd, eine schwarze Hose und einen roten Rucksack trug. Er entfernte sich vor Eintreffen der Polizei in Richtung der Marburger Straße.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Sperrmüllbrand verursacht Schaden

Ein Mehrfamilienhaus in der Marburger Straße nahm bei einem Brand am Samstag (5.7.) Schaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst ein nahe des Hauses platzierter Sperrmüllhaufen in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden ein Baum, ein Metallzaun und ein Teil der Fassaden-/Sockeldämmung am Wohnhaus beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, welcher der Polizei gegen 16.15 Uhr gemeldet wurde.

Aktuell schließen die Ermittler der Kriminalpolizei nicht aus, dass ein Unbekannter den Sperrmüll vorsätzlich angezündete. Sie bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

