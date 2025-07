Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Einbruch durch Terrassentür + Zwei Wohnungen aufgebrochen + Tresor gestohlen + Pizzeria-Tür hält stand + Automat geknackt + Photovoltaikspeicher geklaut + Tür ausgebaut und gestohlen + ...

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Einbruch durch Terrassentür

Über die Terrassentür drangen Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag (03.07.2025), 20:00 Uhr und Sonntag (06.07.2025), 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Carl-Schurz-Straße in Bad Vilbel ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang unbekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Zwei Wohnungen aufgebrochen

Einbrecher beschädigten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dorheimer Straße in Friedberg und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Hier betraten sie mehrere Räume und durchsuchten Schränke und Schubladen. Über das Treppenhaus gelangten die Unbekannten zur Dachgeschosswohnung und brachen dort die Wohnungstür auf. Auch im Dachgeschoss durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Bisher ist nicht bekannt, ob die Täter aus beiden Wohnungen etwas mitgehen ließen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag (05.07.2025), 15:00 Uhr bis Sonntag (06.07.2025), 12:55 Uhr. Verdächtige Beobachtungen können der Friedberger Kripo unter der Rufnummer 06031 6010 mitgeteilt werden.

Bad Vilbel: Tresor gestohlen

Diebe öffneten gewaltsam in der Zeit von Samstag (05.07.2025), 17:00 bis Sonntag (06.07.2025), 11:00 Uhr die Eingangstür eines Bürogebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Vilbel. Sie durchsuchten Schränke und stahlen einen Tresor. Dieser konnte am Sonntag in der Ritterstraße aufgefunden werden. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Niddatal: Pizzeria-Tür hält stand

Am frühen Sonntagmorgen (06.07.2025) versuchte ein Unbekannter gegen 03:05 Uhr in eine Pizzeria in der Burg-Gräfenröder Straße einzubrechen. Als er die Zugangstür nicht überwinden konnte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Friedberger Straße. Der Täter wird als etwa 30 - 40 Jahre alt, circa 175 cm - 180 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und Oberlippenbart beschrieben. Er trug ein dunkles Basecap, einen hellen Pullover, eine dunkle Jogginghose sowie Sportschuhe. Die Ermittler der Polizei fragen: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann in der Nacht zu Sonntag in Ilbenstadt aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der gesuchten Person geben? Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Polizei in Friedberg wenden.

Münzenberg: Automat geknackt

Zwei Diebe knackten am Samstagabend (05.07.2025) gegen 23:30 Uhr an einer Tankstelle "Am Römerhof" in Gambach einen Getränke- und Snackautomaten. Sie verstauten fast alle Snacks und Getränke, die sich noch im Automaten befunden hatten, in einem Rucksack. Beide Täter werden als 17 - 20 Jahre alt, etwa 175 cm - 185 cm groß und schlank beschrieben. Einer der beiden hatte kurze Haare und trug den Rucksack. Der andere hatte einen Vollbart und trug einen Halbschalenhelm auf dem Kopf. Die Butzbacher Polizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beiden Personen aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, um telefonische Mitteilung (Tel.: 06033 70430).

Friedberg: In Jugendhaus eingestiegen

Unbekannte beschädigten ein Fenster eines Jugendhauses in der Waldstraße in Ockstadt und stiegen durch dieses Fenster ein. Im Jugendhaus beschädigten sie weitere Scheiben und brachen Türen auf. Außerdem ließen die Täter den Inhalt einer verschlossenen Kasse mitgehen. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (04.07.2025), 16:00 Uhr bis Samstag (05.07.2025), 10:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Photovoltaikspeicher geklaut

Auf Speicherblöcke einer Photovoltaikanlage hatten es Diebe in einem Rohbau in der Steinkopfstraße in Ober-Mörlen abgesehen. Zwischen Mittwoch (02.07.2025), 18:00 Uhr und Freitag (04.07.2025), 14:00 Uhr drangen die Täter in das Gebäude ein. Dabei ließen sie auch einen Weinkühler mitgehen. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 10.000 EUR. Hinweisgeber werden gebeten mit der Butzbacher Polizei (Tel.: 06033 70430) Kontakt aufzunehmen.

Bad Nauheim: Tür ausgebaut und gestohlen

Im "Grüner Weg" in Bad Nauheim verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einem vorübergehend unbewohnten Einfamilienhaus. Sie ließen mehrere Werkzeugkisten mitgehen. Außerdem bauten die Unbekannten in der Zeit von Donnerstag (03.07.2025), 21:00 Uhr bis Freitag (04.07.2025), 18:35 Uhr eine Terrassentür aus und stahlen diese. Die Friedberger Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Karben: Scheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe eines weißen VW Passat schlug ein Unbekannter am Sonntag (06.07.2025) zwischen 02:00 Uhr und 10:20 Uhr ein. Der Passat parkte im Bindweidring in Burg-Gräfenrode auf dem Parkplatz am Sportgelände. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel entgegen (Tel.: 06101 54600).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell