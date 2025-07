Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL: + Einbrecher erbeuten Bargeld + Geldbörse aus Golf gestohlen + Kurve geschnitten + Passat gestreift + Beim Ausweichen mit Schutzplanke kollidiert +

Wetzlar: Einbrecher erbeuten Bargeld

Einbrecher verschafften sich am Donnerstag (03.07.2025) zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Fröbelstraße in Niedergirmes. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Kripo zu melden (Tel.: 06441 9180).

Haiger: Geldbörse aus Golf gestohlen

Aus einem unverschlossenen VW Golf ließ ein Langfinger in der Zeit von Mittwoch (02.07.2025), 23:00 Uhr bis Donnerstag (03.07.2025), 13:30 Uhr eine Geldbörse mitgehen. Das schwarze Fahrzeug parkte in der Schillerstraße in Haiger. Hinweise nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 entgegen. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Hohenahr: Kurve geschnitten

Die Herborner Polizei sucht nach einer Unfallflucht den Fahrer eines schwarzen Mini Coopers. Am Freitag (27.06.2025) geriet dieser gegen 10:30 Uhr auf der L 3053 aus Richtung Blasbach kommend in Fahrtrichtung Hohensolms in einer Rechtskurve auf die Gegenspur. Hierbei touchierte er einen entgegenkommenden silberfarbenen Fiat Ducato. Der Mini setzte seine Fahrt fort. Zeugen können sich telefonisch unter 02772 47050 an die Polizeistation Herborn wenden.

Sinn: Passat gestreift

Im Zufahrtsbereich des Waldschwimmbades in Sinn streifte am Mittwoch (02.07.2025) zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen geparkten grauen VW Passat. Danach flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise bitte an die Polizei in Herborn (Tel.: 02772 47050).

Herborn: Beim Ausweichen mit Schutzplanke kollidiert

Gegen 10:35 Uhr fuhr am Donnerstag (03.07.2025) ein 40-jähriger Dillenburger mit seinem schwarzen Renault Master auf der B 255 von Herborn-Seelbach kommend in Fahrtrichtung Herborn-Burg. Als ein schwarzes Auto, ähnlich einem VW Golf, einen entgegenkommenden grünen Lkw mit gelben Rundumleuchten auf dem Führerhaus überholte, musste der 40-Jährige mit seinem Renault nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Auto zu verhindern. Hierbei kollidierte er mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Das schwarze Auto setzte seine Fahrt in Richtung Seelbach fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 EUR. Die Polizei sucht neben dem Fahrer des schwarzen Wagens auch Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer des grünen Lkw. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Herborn entgegengenommen (Tel.: 02772 47050).

