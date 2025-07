Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen aus Stadt und Landkreis Gießen: Farbeimer aus viertem Stock geworfen + Zeugensuche nach Raub

Giessen

Linden-Leihgestern: Farbeimer aus viertem Stock geworfen

Weiße Farbe verursachte am Donnerstag, 3. Juli, Schäden in Höhe mehrerer zehntausend Euro. Gegen 18.10 Uhr warf ein 38-Jähriger einen Farbeimer aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Der Aufschlag beschädigte den Eimer, die Farbe verteilte sich auf vier Autos, drei Fahrräder, eine Hauswand und den Bürgersteig. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 38-Jährigen. Warum er den Eimer warf, ist bislang nicht bekannt.

Lich: Zeugensuche nach Raub

Unbekannte schlugen am Mittwoch, 25. Juni, einem 60-jährigen Licher offenbar von hinten auf den Kopf. Der Mann erlitt eine Schürfwunde, zudem Prellungen und erinnert sich nicht mehr an das Tatgeschehen. Die Unbekannten nahmen seine Geldbörse mit Ausweisen und etwa 400 Euro sowie einen Schlüsselbund an sich und flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen 22 Uhr und 22.20 Uhr in der Heinrich-Neeb-Straße. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann die beteiligten Personen beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

