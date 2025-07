Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Kleinkraftrad gestohlen + Einbruch in Vereinsheim + Fassade beschmiert + Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad +

Giessen (ots)

Florstadt: Kleinkraftrad gestohlen

Auf ein Kleinkraftrad der Marke Yamaha hatten es Diebe in der Zeit von Dienstag (01.07.2025), 20:00 Uhr bis Mittwoch (02.07.2025), 11:00 Uhr in Leidhecken abgesehen. Das Kleinkraftrad vom Typ "XC 125 T" mit dem Kennzeichen FB-U 1116 war in der Straße "Am Lindenbrunnen" in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Die Polizei ermittelt und fragt daher: Wem ist die Yamaha nach Dienstagabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung setzen.

Bad Vilbel: Einbruch in Vereinsheim

Einbrecher drangen in Bad Vilbel gewaltsam in ein Vereinsheim im Lindenweg ein. Im Zeitraum zwischen Dienstag (01.07.2025), 22:00 Uhr und Mittwoch (02.07.2025), 19:10 Uhr durchsuchten die Täter die Räume und ließen mehrere Pfandflaschen mitgehen. Zeugen werden gebeten sich bei der Bad Vilbeler Polizei zu melden (Tel.: 06101 54600).

Nidda: Fassade beschmiert

Unbekannte beschmierten die denkmalgeschützte Fassade der Stahlquelle im Kurpark Bad Salzhausen mit Farbe. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (01.07.2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (02.07.2025), 07:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Büdingen: Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad

Am Mittwochabend (02.07.2025) war ein 26-jähriger Büdinger gegen 21:25 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 457 aus Richtung Büdingen kommend in Fahrtrichtung Büches unterwegs. Als ein 17-jähriger Büdinger mit seinem Fahrrad vom Radweg kommend die Bundesstraße querte, kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell